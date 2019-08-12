- Fildişi Sahilleri'nde günlük yaşam
- Fildişi Sahilleri'nde günlük yaşamABİDJAN - Batı Afrika ülkesi Fildişi Sahilleri'nin başkenti Abidjan'da günlük yaşam kameralara yansıdı.
- Fildişi Sahilleri'nde günlük yaşam
ABİDJAN - Batı Afrika ülkesi Fildişi Sahilleri'nin başkenti Abidjan'da günlük yaşam kameralara yansıdı.
Batı Afrika ülkesi Fildişi Sahilleri'nin başkenti Abidjan'da günlük yaşam kameralara yansıdı. Kahve, kakao çekirdeği ve palmiye yağı üretiminde dünyanın önde gelen ülkesi Fildişi Sahilinde tarıma dayalı ekonominin etkileri sokaklarda gözlenebiliyor. Çarşılarda satılan el yapımı objeler, turistlerin ilgi odağı olurken, ülke kültürünü yansıtan kıyafetler, sokaklara renk katıyor.
Ülke ekonomisinin tarıma dayalı olması, dünya piyasasındaki iniş çıkışlar ve hava koşullarına göre dalgalanma gösteriyor.