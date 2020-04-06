Fildişi Sahilleri'nde Covid-19 test merkezi tepkiye neden oldu Fildişi Sahilleri'nde korona virüs nedeniyle inşa edilmek istenen test merkezine tepki gösteren protestocular ile polis arasında çatışma çıktı.

Fildişi Sahilleri'nde korona virüs nedeniyle inşa edilmek istenen test merkezine tepki gösteren protestocular ile polis arasında çatışma çıktı.

Çin'de ortaya çıkan ve dünya genelinde 1 milyon 200 binden fazla kişiye bulaşan ölümcül korona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle ülkelerde karantina merkezleri oluşturuluyor. Fildişi Sahilleri'nde korona virüsle mücadele kapsamında inşa edilen ve henüz yarısı tamamlanan korona virüsü test merkezi tepkiye neden oldu. Bölge sakinleri merkeze konumu nedeniyle tepki gösterirken, salgının yerleşim yerlerine yayabileceğinden endişe ettiklerini ifade ettiler. Abidjan kenti Yopougon bölgesinde 100 protestocu, inşa halindeki test merkezini yıkmaya çalışarak, bölgede lastik yakıp barikat kurdu. Polis ekipleri protestoculara göz yaşartıcı gazla müdahale ederken, protestocular taş atarak karşılık verdi.

Test merkezine tepki gösteren protestoculardan Joel Blehi, "Bizi öldürmek istiyorlar. Bu merkezi burada istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Polis tarafından yapılan açıklamada, söz konusu tepkinin Covid-19 hastalarının merkezde tedavi edileceği yönündeki yanlış anlaşılmadan kaynaklandığı ifade edildi. Polis Sözcüsü Charlemagne Bleu, "İletişim eksikliği var. Burası daha çok bölge sakinleri için bir test merkezi" dedi.

Korona virüsü nedeniyle okulların, ibadet yerlerinin ve bazı iş yerlerinin kapatıldığı Fildişi Sahilleri'nde virüs nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti. Ülkede toplam 261 korona virüsü vakası bulunuyor.

(İHA)

Kaynak: İHA