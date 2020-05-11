Fildişi Sahilleri ile Liberya'daki Türk vatandaşları THY uçağıyla İstanbul'a getirildi
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Fildişi Sahilleri ile Liberya'daki Türk vatandaşları THY uçağıyla İstanbul'a getirildi

Fildişi Sahilleri ile Liberya'daki Türk vatandaşları THY uçağıyla İstanbul'a getirildi
11.05.2020 04:51 | Son Güncelleme: 11.05.2020 04:52

Kovid-19 tedbirleri kapsamında uçuşların durdurulması nedeniyle yurt dışında kalan Türk vatandaşlarının tahliyesi devam ediyor.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında uçuşların durdurulması nedeniyle yurt dışında kalan Türk vatandaşlarının tahliyesi devam ediyor.

Tahliye çalışmaları çerçevesinde, Fildişi Sahilleri ile Liberya'da yaşayan Türk vatandaşlarını yurda getiren THY'ye ait uçak, saat 00.40'da İstanbul Havalimanı'na indi.

Türkiye'ye gelen yolcular, sağlık ekiplerinin yaptığı rutin kontrolün ardından otobüslere yönlendirildi.

Yolcular, karantinaya alınacakları Çanakkale ve Düzce'deki yurtlara gönderilecek.

Fildişi Sahilleri ile Liberya'daki Türk vatandaşları THY uçağıyla İstanbul'a getirildi

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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