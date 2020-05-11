Fildişi Sahilleri ile Liberya'daki Türk vatandaşları THY uçağıyla İstanbul'a getirildi
11.05.2020 02:24 | Son Güncelleme: 11.05.2020 02:24
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Fildişi Sahilleri ile Liberya'dan yurda dönmek isteyen Türk vatandaşlarını taşıyan Türk Hava Yolları (THY) uçağı İstanbul'a geldi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Fildişi Sahilleri ile Liberya'dan yurda dönmek isteyen Türk vatandaşlarını taşıyan Türk Hava Yolları (THY) uçağı İstanbul'a geldi.
Kovid-19 tedbirleri kapsamında uçuşların durdurulması nedeniyle yurt dışında kalan Türk vatandaşlarının tahliyesi devam ediyor.
Tahliye çalışmaları çerçevesinde, Fildişi Sahilleri ile Liberya'da yaşayan Türk vatandaşlarını yurda getiren THY'ye ait uçak, saat 00.40'da İstanbul Havalimanı'na indi.
Türkiye'ye gelen yolcular, sağlık ekiplerinin yaptığı rutin kontrolün ardından otobüslere yönlendirildi.
Yolcular, karantinaya alınacakları Çanakkale ve Düzce'deki yurtlara gönderilecek.
Kaynak: AA