Fildişi Sahili ve Liberya'dan getirilen 88 kişi Düzce'de karantinaya alındı
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Fildişi Sahili ve Liberya'dan getirilen 88 kişi Düzce'de karantinaya alındı

Fildişi Sahili ve Liberya'dan getirilen 88 kişi Düzce'de karantinaya alındı
11.05.2020 06:43 | Son Güncelleme: 11.05.2020 06:44

Korona virüs (COVİD-19) pandemisi tedbirleri kapsamında, Türkiye'nin yurt dışından tahliye uçuşları devam ediyor.

Korona virüs (COVİD-19) pandemisi tedbirleri kapsamında, Türkiye'nin yurt dışından tahliye uçuşları devam ediyor. Fildişi Sahili ve Liberya'dan getirilen 88 kişi Düzce'de karantinaya alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yurt dışında bulunan Türk vatandaşları için tahliye uçuşlarının gerçekleştirileceğini açıklamasının ardından daha önce 59 ülkeden Türk vatandaşları getirilerek Türkiye'nin çeşitli illerinde karantinaya alınmıştı. Tahliye uçuşlarından birisi Türk Hava Yollarına ait uçak ile Fildişi Sahillerinin Başkenti Abidjan'dan İstanbul'a yapıldı. Liberya ve Fildişi Sahillerinden getirilen 88 kişi Düzce'de Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) ait Nejla Pekolcay Yurdu'nda karantinaya alındı. 4 otobüsle sabah saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında getirilen vatandaşlar burada sağlık kontrollerinin ardından kişiye özel olarak ayarlanan odalara alındı.

Fildişi Sahili ve Liberya'dan getirilen 1'i çocuk 88 kişi 14 günlük karantinanın ardından Ramazan Bayramının birinci günü memleketlerine gönderilecek. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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