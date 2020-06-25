- Fildişi Sahili'ni sel vurdu
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- Fildişi Sahili'ni sel vurdu

- Fildişi Sahili'ni sel vurdu Batı Afrika ülkesi olan Fildişi Sahili'nde aşırı yağışlar nedeni ile sel meydana geldi.

25.06.2020 19:13 | Son Güncelleme: 25.06.2020 21:07

- Fildişi Sahili'ni sel vurdu

ABİDJAN - Batı Afrika ülkesi olan Fildişi Sahili'nde aşırı yağışlar nedeni ile sel meydana geldi.

Batı Afrika ülkesi Fildişi Sahili'nin başkenti Abidjan'da şiddetli yağışlar nedeni ile sel meydana geldi. Kentteki cadde ve sokaklar sular altında kalırken, hayat durma noktasına geldi. Kentte çok sayıda aracın sel nedeni ile sürüklendiği görülürken, büyük maddi hasar meydana geldi. Yetkililer, selde ölü ya da yaralı olup olmadığı konusunda henüz bilgi vermedi.

- Fildişi Sahili'ni sel vurdu

Kaynak: İHA

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