Fildişi Sahili'nden gemiyle getirilen yükler, Tekirdağ'dan trenle Bulgaristan'a gönderildi

FİLDİŞİ Sahili'nden gemiyle Tekirdağ Asyaport Limanı'na getirilen konteyner yükler, Tekirdağ'dan trenle Bulgaristan'ın Burgaz kentine gönderildi.

Koronavirüs salgını nedeniyle 2022 yılında tercih edilen 'temassız ticaret' faaliyetlerine olanak sağlayan demiryolu yük taşımacılığının payı her geçen artıyor. Fildişi Sahili'nden gemiyle Tekirdağ Asyaport Limanı'na getirilen konteyner yükler, Tekirdağ Garı'ndan trenle Bulgaristan'ın Burgaz kentine gönderildi. Treni uğurlama etkinliğine Vali Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cengiz Günay, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Kılıç, Asyaport Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Soyuer ve şirket yöneticileri katıldı. Törende konuşan Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Türkiye coğrafyasının çok önemli bir lokasyon üzerinde bulunduğunu belirterek, "Hakikaten doğu ile batıyı birleştiren bir köprü. Doğuyla, batı arasında önemli bir merkez. Tabi bunu sadece coğrafi olarak söylemek çok yeterli değil anlatmaya. Hepinizin bildiği gibi tarihin eski zamanlarından bu tarafa, İpekyolu'ndan bu tarafa her zaman doğuyla batıyı birleştiren bir yol güzergahı olmuş, hepimizin bildiği İpekyolu'na güzergahlık yapmış, merkezlik yapmış bir coğrafyadayız. Bugünün İpekyolu'da bu şekilde kuruluyor. O gün doğudan batıya, batıdan doğuya kervanlarla giden yükler, bugün artık gemilerle, uçaklarla, TIR'larla giderken şimdide trenlerle gitmeye başladı. Nakliyecilerimiz, ticaret erbabı nakliyecilerimiz ne kadar çok gayret sarf ederlerse, o sayede ülkemiz kalkınıyor. Transit dediğimiz ticaret bildiğiniz gibi iki ülke arasında mal alışverişidir. Geçtiği 3'üncü ülkede hiçbir şekilde gümrük işlemine tabi tutulmaksızın ticaret şeklidir. Fildişi Sahili'nden geliyor. Buradan Bulgaristan'a gidiyor" dedi.

'12 GÜN DAHA ERKEN TESLİM EDİLECEK'

Vali Yıldırım, yüklerin 12 gün önce erken teslim edileceğini belirterek, "Daha önce 10-12 gün farkla buradan Bulgaristan'a ulaşacak malzeme, artık yarın akşam itibarı ile fabrikasında olacak. Hakikatten önemli bir fark. Hele hele sanayide, rekabetin çok sıkı olduğu alanlarda, bu 10-12 günlük zaman farkının ne demek olduğunu takdirlerinize de sunuyorum. Bugün ilk transit ihracat konteynerlerini uğurluyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ruhan YALÇIN