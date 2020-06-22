Fildişi Sahili'ndeki terör saldırısı şüphelileri tutuklandı Fildişi Sahili'nde 11 Haziran'da sınıra yakın bir karakola düzenlenen ve 12 asker ile jandarmanın öldüğü saldırıyla ilgili çok sayıda terör şüphelisinin tutuklandığı bildirildi.

Fildişi Sahili'nde 11 Haziran'da sınıra yakın bir karakola düzenlenen ve 12 asker ile jandarmanın öldüğü saldırıyla ilgili çok sayıda terör şüphelisinin tutuklandığı bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Savunma Bakanı Hamed Bakayoko, ülkenin en büyük kenti Abidjan'da askeri bir törende yaptığı açıklamada, hafta sonu saldırıyla ilgili tutuklamalar olduğunu, hapse atılan kişilerin bilgisayarlarında saldırının görüntülerinin bulunduğunu belirtti.

Grubun lideri ve üyelerinin çoğunun tutuklandığını aktaran Bakan Bakayoko, "Daha da ileri gideceğiz, bu eylemin arkasında kim var, neyi amaçladılar öğreneceğiz. Bu dikkatimizi dağıtmak için yapılan bir eylemdi, başka bir amacı yoktu ancak başaramayacaklar." ifadesini kullandı.

Fildişi Sahili'nin Burkina Faso sınırındaki Kafolo beldesinde, kimliği bilinmeyen kişilerin askeri karakolu hedef aldığı saldırıda 12 asker ölmüş, 6'sı yaralanmıştı.

Saldırının, sınır bölgesinde Burkina Faso-Fildişi Sahili ordularınca mayıs ayında düzenlediği ve 8 teröristin etkisiz hale getirildiği ortak operasyona karşılık olarak yapıldığı belirtiliyor.

Kaynak: AA