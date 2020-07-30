Fildişi Sahili'nde vefat eden Coulibaly'nin yerine Bakayoko başbakanlığa getirildi
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Fildişi Sahili'nde vefat eden Coulibaly'nin yerine Bakayoko başbakanlığa getirildi

Fildişi Sahili Savunma Bakanı Hamed Bakayoko, başbakan oldu.

Fildişi Sahili'nde vefat eden Coulibaly'nin yerine Bakayoko başbakanlığa getirildi
30.07.2020 22:43 | Son Güncelleme: 30.07.2020 22:46

Fildişi Sahili Savunma Bakanı Hamed Bakayoko, başbakan oldu.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara, bu ay başında yaşamını yitiren Başbakan Amadou Gon Coulibaly'nin yerine Savunma Bakanı Bakayoko'yu görevlendirdi.

Savunma Bakanlığını da sürdürecek olan 55 yaşındaki Bakayoko, Coulibaly'nin Fransa'da tedavi gördüğü 2 aylık sürede de bu görevi vekaleten yürütmüştü.

Eski gazeteci ve iş insanı Bakayoko, 2017'den bu yana Savunma Bakanlığı görevinde bulunuyordu.

8 Temmuz'da hayatını kaybetmişti

Mayıs başında kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi için Fransa'ya giden 61 yaşındaki Coulibaly, 2 Temmuz'da ülkesine dönmüştü.

Coulibaly, 8 Temmuz'da katıldığı Bakanlar Kurulu toplantısında rahatsızlanmış ve aynı gün kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Cumhurbaşkanı 3'üncü dönem için aday olabilir

Cumhurbaşkanı Ouattara'nın, partisi RHDP'den 3'üncü dönem için aday olmayacağını açıklaması üzerine Coulibaly, RHDP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak belirlenmişti.

Coulibaly'nin ölümünün ardından yeni bir aday arayışına giren RHDP, dün Ouattara liderliğinde toplanmış ve oy birliğiyle Cumhurbaşkanı Ouattara'yı 31 Ekim'de yapılacak seçimler için aday göstermişti.

Ouattara ise bu kararı düşünmek için ek süre istemişti.

Ouattara, 2010'dan beri Cumhurbaşkanlığı görevinde bulunuyor.

Kaynak: AA

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