Fildişi Sahili'nde Tekne Battı: 12 Ölü

Batı Afrika ülkesi Fildişi Sahili'ndeki Sassandra Nehri'nde, öğrencileri taşıyan bir teknenin batması sonucu 12 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, ülkenin güneybatısından kuzeybatısına uzanan Sassandra Nehri'nde seyreden ve kapasitesinin üzerinde yolcu taşıyan teknenin motorunun arızalandığı belirtildi. Bu sırada çıkan panik nedeniyle teknenin battığı ve öğrencilerden 12'sinin öldüğü, cesetlerden 5'ine halen ulaşılamadığı açıklandı.

Sassandra Valisi Victoire Alahoui, teknedeki öğrencilerin Paskalya tatili nedeniyle çevredeki kamplardan döndüğünü ifade etti.

Alahoui, batan teknede öğrencilerin yanı sıra kaptan ve iki yolcunun da bulunduğunu sözlerine ekledi.