- Fildişi Sahili'nde sel felaketi: 5 ölü - Fildişi Sahili'nde sel felaketi: 5 ölü Batı Afrika ülkesi Fildişi Sahili'nin başkenti Abidjan'da meydana gelen sel nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise kayboldu.

- Fildişi Sahili'nde sel felaketi: 5 ölü

ABİDJAN - Batı Afrika ülkesi Fildişi Sahili'nin başkenti Abidjan'da meydana gelen sel nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise kayboldu.

Batı Afrika ülkesi Fildişi Sahili'nin başkenti Abidjan'da dün şiddetli yağış sonrası sel meydana geldi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, şiddetli yağışın yol açtığı sel nedeniyle 5 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin ise kayıp olduğu belirtildi. Sel sonucu yüzlerce kişinin evinde mahsur kaldığı, altyapıda büyük hasar meydana geldiği ifade edildi.

Öte yandan, evlerinde mahsur kalan vatandaşları kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Kaynak: İHA