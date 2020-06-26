Fildişi Sahili'nde sel: 5 ölü
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Fildişi Sahili'nde sel: 5 ölü

Fildişi Sahili'nin Abidjan kentinde sağanakların neden olduğu su taşkınlarında 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi kayboldu.

Fildişi Sahili'nde sel: 5 ölü
26.06.2020 02:35 | Son Güncelleme: 26.06.2020 02:38

Fildişi Sahili'nin Abidjan kentinde sağanakların neden olduğu su taşkınlarında 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi kayboldu.

Sivil Koruma Ulusal Ofisinden (ONPC) yapılan açıklamaya göre, ülkenin en büyük kenti Abidjan'da, şiddetli yağmurlar sonucunda sel meydana geldi.

Su taşkınlarının, kentte maddi hasara neden olduğu açıklamada, 5 kişinin öldüğü, 1 kişinin kaybolduğu kaydedildi.

Abidjan'ın bazı semtlerindeki birçok sakinin mahsur kaldığı aktarılan açıklamada, arama kurtarma ekiplerinin bölgeye ulaştığı ve çalışmalara başladığı bildirildi.

Abidjan'ın banliyö bölgesi Anyama başta olmak üzere, ülkenin güneydoğusunda etkili olan şiddetli yağışların, geçen hafta perşembe günü yol açtığı sel ve toprak kaymalarında ise 19 kişi yaşamını yitirmiş, 1000'e yakın ev zarar görmüştü.

Fildişi Sahili'nde mayısta başlayan yağışlı dönem, genellikle temmuzun sonuna kadar sürüyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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