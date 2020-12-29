Fildişi Sahili'nde seçim 6 Mart'ta yapılacak
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Fildişi Sahili'nde seçim 6 Mart'ta yapılacak

29.12.2020 19:33 | Son Güncelleme: 29.12.2020 19:36
Fildişi Sahili'nde seçim 6 Mart'ta yapılacak

Fildişi Sahili'nde genel seçimlerin 6 Mart'ta yapılacağı duyuruldu.

Fildişi Sahili'nde genel seçimlerin 6 Mart'ta yapılacağı duyuruldu.

Bağımsız Seçim Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada, 255 milletvekilinin belirleneceği genel seçimin 6 Mart'ta düzenleneceği kaydedildi.

Açıklamada, adaylık başvurularının 4-20 Ocak tarihlerinde yapılabileceği belirtildi.

Fildişi Sahili'nde 31 Ekim'de gerçekleştirilen cumhurbaşkanı seçiminde mevcut Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara 3'üncü dönemine seçilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan

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