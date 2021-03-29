Fildişi Sahili'nde orduya yönelik saldırılarda 3 asker öldü, 5 asker yaralandı
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Fildişi Sahili'nde orduya yönelik saldırılarda 3 asker öldü, 5 asker yaralandı

Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan - Haberler | Güncel
Fildişi Sahili'nde orduya yönelik saldırılarda 3 asker öldü, 5 asker yaralandı

Batı Afrika ülkesi Fildişi Sahili'nde orduyu hedef alan 2 ayrı saldırıda 3 asker yaşamını yitirdi.

Batı Afrika ülkesi Fildişi Sahili'nde orduyu hedef alan 2 ayrı saldırıda 3 asker yaşamını yitirdi.

Fildişi Sahili Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, dün gece kuzeydeki Kafolo ve Tehini bölgelerindeki birliklerin hedef alındığı duyuruldu.

İlk olarak Kafolo'daki birliklerin, Burkina Faso sınırından gelen 60 kadar silahlı teröristin saldırısına uğradığı ve 1 saat süren çatışmada teröristlerin püskürtüldüğü belirtildi.

Olayda 2 askerin hayatını kaybettiği, 4 askerin yaralandığı kaydedildi.

Burkina Faso sınırına 60 kilometre mesafede yer alan Tehini bölgesine düzenlenen ikinci saldırıda da 1 jandarma yaşamını yitirdi, 1 jandarma yaralandı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan

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