Fildişi Sahili'nde muhalefetten seçim komisyonunda reform talebi Fildişi Sahili'nde ekim ayında düzenlenecek cumhurbaşkanı seçimleri öncesi muhalefet, Ulusal Bağımsız Seçim Komisyonu'nun (CEI) tarafsızlığının sağlanması için komisyonda reform yapılmasını talep etti.

Fildişi Sahili'nde ekim ayında düzenlenecek cumhurbaşkanı seçimleri öncesi muhalefet, Ulusal Bağımsız Seçim Komisyonu'nun (CEI) tarafsızlığının sağlanması için komisyonda reform yapılmasını talep etti.

Ulusal basındaki haberlere göre, muhalefet tarafından yapılan ortak açıklamada, hükümetin, Afrika İnsan ve Toplum Hakları Mahkemesi tarafından 15 Temmuz'da verilen "seçim komisyonlarının orantısız şekilde iktidar partisi lehine üyelerden oluştuğu" kararına uyarak, CEI'de reforma gitmesi gerektiği belirtildi.

Yerel ve genel tüm seçim komisyonlarının feshedilmesi istenen açıklamada, uluslararası standartlarda yeni bir komisyonun oluşturulması için siyasi diyalog başlatılması çağrısı yapıldı.

Seçmen listelerinin ortak bir kurum tarafından denetlenmesi gerektiği kaydedilen açıklamada, iktidar partisince dillendirilen Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara'nın 3. dönem adaylığının anayasaya aykırı olduğu vurgulandı.

Başbakan Amadou Gon Coulibaly'nin 8 Temmuz'da ölümüyle cumhurbaşkanı adayını kaybeden iktidar partisinde, daha önce 3. dönem aday olmayacağını açıklayan Ouattara'nın aday olması talepleri öne çıkmaya başlamıştı.

İkinci dönemini bitirmek üzere olan, 2011'den bu yana cumhurbaşkanlığı görevini yapan Ouattara'nın üçüncü dönem adaylığı iktidar ve muhalefet arasında tartışmalara yol açıyor.

Cumhurbaşkanı Ouattara, mart ayında yaptığı açıklamada, 2020 seçimlerinde aday olma hakkı olduğunu savunmuş, ancak yönetimi genç nesle bırakmak için aday olmayacağını duyurmuştu.

İktidar partisinin cumhurbaşkanı adayını ağustos sonuna kadar belirlemesi gerekiyor.

Kaynak: AA