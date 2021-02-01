Fildişi Sahili'nde milletvekili seçimi için 1266 aday yarışacak
01.02.2021 14:17 | Son Güncelleme: 01.02.2021 14:20
Fildişi Sahili'nde 6 Mart'ta yapılacak milletvekili seçimi için 1266 kişinin adaylık dosyasının onaylandığı bildirildi.
Fildişi Sahili'nde 6 Mart'ta yapılacak milletvekili seçimi için 1266 kişinin adaylık dosyasının onaylandığı bildirildi.
Bağımsız Seçim Komisyonundan yapılan açıklamada, 1291 başvurudan 1266'sının kabul edildiği kaydedildi.
Adayların 212'sinin kadın olduğu belirtildi.
Fildişi Sahili'nde 255 milletvekilinin belirleneceği genel seçimler 6 Mart'ta düzenlenecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan