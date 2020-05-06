Fildişi Sahili'nde Kovid-19 nedeniyle ihracat zararı
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Fildişi Sahili'nde Kovid-19 nedeniyle ihracat zararı

Fildişi Sahili'nde Kovid-19 nedeniyle ihracat zararı
06.05.2020 22:36 | Son Güncelleme: 06.05.2020 22:36

Fildişi Sahili'nde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ekonomiye olumsuz etkisi nedeniyle ülkenin önemli ihraç kalemlerinden kaju fıstığı ve pamuktan yaklaşık 410 milyon dolar zarar edildiği bildirildi.

Fildişi Sahili'nde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ekonomiye olumsuz etkisi nedeniyle ülkenin önemli ihraç kalemlerinden kaju fıstığı ve pamuktan yaklaşık 410 milyon dolar zarar edildiği bildirildi.

Pamuk ve Kaju Birliği (CCA) Başkanı Adama Coulibaly, Kovid-19 küresel salgınına bağlı olarak yaşanan talep düşüşünün, pamuk ve kaju ürünlerinde devalüasyona yol açtığını belirtti.

Salgının küresel çapta ekonomik zarara neden olduğunu dile getiren Coulibaly, bu nedenle söz konusu iki üründeki ihracat miktarında da büyük düşüş yaşandığını kaydetti.

Coulibaly, en çok Vietnam ve Hindistan'a ihraç edilen kaju fıstığının ton fiyatının 1400'den 900 dolara düştüğünü, bu nedenle 600 bin ton kajudan 300 milyon dolar zarar ettiklerini aktardı.

Pamukta da kilogram fiyatının 1,65 dolardan 1 dolara gerilediğine değinen Coulibaly, ihraç edilen 170 bin ton pamukta 110,5 milyon dolar kayıplarının olduğunu ifade etti.

Fildişi Sahili'nin 2020'de en az 720 bin ton kaju fıstığı, 500 bin ton pamuk üretmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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