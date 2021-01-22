Fildişi Sahili'nde Kovid-19 nedeniyle acil durum ilan edildi
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Fildişi Sahili'nde Kovid-19 nedeniyle acil durum ilan edildi

22.01.2021 12:27 | Son Güncelleme: 22.01.2021 12:30
Fildişi Sahili'nde Kovid-19 nedeniyle acil durum ilan edildi

Fildişi Sahili'nde artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle sağlık alanında acil durum ilan edildi.

Fildişi Sahili'nde artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle sağlık alanında acil durum ilan edildi.

Bakanlar Kurulunda alınan karara ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınıyla mücadelenin sıkılaştırılacağı, toplu taşıma ve kalabalık yerlerde kontrollerin artırılacağı belirtildi.

Bu kapsamda, 28 Şubat'a kadar sağlık alanında acil durum ilan edildiği kaydedildi.

Yaklaşık 25 milyon nüfusa sahip Fildişi Sahili'nde, salgının başından beri 25 bin 751 kişi virüse yakalandı, bunlardan 24 bin 119'u iyileşti. Hastalık nedeniyle 142 kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan

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