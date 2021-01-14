Fildişi Sahili'nde kakao üreticileri, kakao ticaretinin gerilemesi nedeniyle greve gidecek
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Fildişi Sahili'nde kakao üreticileri, kakao ticaretinin gerilemesi nedeniyle greve gidecek

14.01.2021 21:29 | Son Güncelleme: 14.01.2021 21:32
Fildişi Sahili'nde kakao üreticileri, kakao ticaretinin gerilemesi nedeniyle greve gidecek

Fildişi Sahili'nde kakao üreticilerinin üyesi olduğu 3 sendika, hükümetin gerileyen kakao ticaretine çözüm üretememesi nedeniyle 18 Ocak'ta grev başlatacak.

Fildişi Sahili'nde kakao üreticilerinin üyesi olduğu 3 sendika, hükümetin gerileyen kakao ticaretine çözüm üretememesi nedeniyle 18 Ocak'ta grev başlatacak.

Ülkede tarım alanında faaliyet gösteren sendikalar SYNAPCI, ANAPROCI ve SYNEAGRI-CI'den yapılan ortak açıklamada, Kasım 2020'den bu yana kakao ürünlerinin limanlarda bekletilerek, ticaretinin engellendiği ve hükümetin de bu duruma çözüm bulamadığı belirtildi.

Açıklamada, hükümetin kakao üreticilerinin sorununa çare bulamaması nedeniyle 18 Ocak itibarıyla süresiz greve gidileceği kaydedildi.

Kakao-Kahve Konseyi, 1 Ekim'de, 15-20 bin ton kakao için stok anlaşması imzalarken, 2019'da bu miktarın 50-70 bin ton arasında olduğu biliniyor.

Kakao ihracatının büyük ölçüde durmasının nedeni olarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tüm dünyada ticari faaliyetlerin yavaşlaması gösteriliyor.

Fildişi Sahili, yıllık 1 milyon 200 bin ton ile dünyanın en büyük kakao çekirdeği üreticisi konumunda bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan

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