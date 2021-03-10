Fildişi Sahili'nde iktidar partisinin zaferi kesinleşti

Fildişi Sahili'nde 6 Mart'ta yapılan milletvekili seçimleri, iktidardaki Demokrasi ve Barış için Houphouetistler Birliği (RHDP) partisinin zaferiyle sonuçlandı.