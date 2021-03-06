Fildişi Sahili'nde halk milletvekili seçimi için sandık başında
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Fildişi Sahili'nde halk milletvekili seçimi için sandık başında

06.03.2021 15:03 | Son Güncelleme: 06.03.2021 15:06
Fildişi Sahili'nde halk milletvekili seçimi için sandık başında

Fildişi Sahili'nde halk milletvekili seçimleri için sandık başına gitti.

Fildişi Sahili'nde halk milletvekili seçimleri için sandık başına gitti.

Yaklaşık 7 milyon seçmenin bulunduğu ülkede, 1266 adaydan 255'i milletvekili olarak meclise girmek için yarışacak.

Ülke çapında 22 bin ofiste başlayan oy verme işlemi yerel saat ile 18.00'e kadar devam edecek.

Seçim sürecinin, 4 ay önce yapılan ve sonrasında çıkan olaylarda 87 kişinin öldüğü cumhurbaşkanı seçimine göre sakin geçmesi bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan

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