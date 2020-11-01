Fildişi Sahili'nde cumhurbaşkanlığı seçiminde oy sayma işlemi başladı
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Fildişi Sahili'nde cumhurbaşkanlığı seçiminde oy sayma işlemi başladı

01.11.2020 15:43 | Son Güncelleme: 01.11.2020 15:46
Fildişi Sahili'nde cumhurbaşkanlığı seçiminde oy sayma işlemi başladı

Fildişi Sahili'nde, dün düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminde oyların toplanmasının ardından sayıma başlandı.

Fildişi Sahili'nde, dün düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminde oyların toplanmasının ardından sayıma başlandı.

Yerel basında çıkan haberlere göre, yaklaşık 7,5 milyon kayıtlı seçmenden yarısının oy kullandığı tahmin ediliyor.

Bağımsız Seçim Komisyonunun (CEI) ilk geçici sonuçları 5 gün içinde duyurması bekleniyor.

Oy verme sürecinde güvenliği sağlamak için 35 bin polis ve asker görevlendirildi.

Cumhurbaşkanlığı için 4 ismin yarıştığı seçimde, mevcut Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara'nın 3'üncü dönem adaylığı tartışma konusu olmuştu.

Muhalefet 78 yaşındaki Ouattara'nın 3'üncü dönem adaylığına karşı çıkmak için boykot ve sivil itaatsizlik çağrısı yapmıştı.

Son 3 ayda seçim tartışmaları nedeniyle düzenlenen sokak eylemlerinde en az 30 kişi hayatını kaybetti.

Seçimde Ouattara'nın yanı sıra eski Cumhurbaşkanı Henri Konan Bedie, eski Başbakan Affi N'Guessan ve milletvekili Kouadio Konan Bertin yarışıyor.

Ülkede 2010'daki seçim sonrası dönemin Cumhurbaşkanı Laurent Gbagbo'nun koltuğunu yeni seçilen Ouattara'ya bırakmak istememesi sonucunda ülke çapında çıkan olaylarda 5 ayda 3 bin kişi yaşamını yitirmişti.

Gbagbo, bu seçimde de aday olmak istemiş ancak başvurusu daha önce hüküm giydiği gerekçesiyle kabul edilmemişti.

Ouattara, ilk döneminin "sayılmadığını" savunuyor

Ouattara, cumhurbaşkanının görev süresini 2 dönemle kısıtlayan anayasa değişikliğinin kendisi ikinci dönemindeyken yapıldığını, dolayısıyla ilk döneminin "sayılmadığını" savunuyor.

Muhalefet ise Ouattara'nın 3'üncü dönem adaylığının anayasaya aykırı olduğunu ifade ediyor.

Ouattara, 2010'dan beri cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan

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