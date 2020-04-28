Fildişi Sahili'nde cumhurbaşkanı adayı Soro'ya zimmete para geçirme suçundan 20 yıl hapis cezası
Fildişi Sahili'nde devlet başkanı adayı, eski başbakan ve eski isyancı lider Guillaume Soro, kara para aklama ve zimmetine para geçirme suçlamalarıyla yargılandığı davada gıyabında 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı
28.04.2020 19:21 | Son Güncelleme: 28.04.2020 19:21
Batı Afrika ülkesi Fildişi Sahili'nde devlet başkanı adayı ve eski isyancı lider Guillaume Soro, kara para aklama ve zimmetine para geçirme suçlamalarıyla yargılandığı davada 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Abidjan'da gıyabında yargılanan ve 31 Ekim 2020'de yapılacak devlet başkanlığı seçimlerinin favorisi gösterilen 47 yaşındaki Soro, aralık ayından bu yana Avrupa'da sürgünde yaşıyor. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com