Fildişi Sahili'nde 8 cami, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girdi
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Fildişi Sahili'nde 8 cami, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girdi

Fildişi Sahili'nde 8 cami, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girdi
Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan - Haberler | Güncel

Fildişi Sahili'nin kuzeyinde yer alan 8 kerpiç cami, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alındı.

Fildişi Sahili'nin kuzeyinde yer alan 8 kerpiç cami, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alındı.

Çin'in Fuzhou kentinde düzenlenen UNESCO 44. Dünya Miras Komitesi toplantısında, Fildişi Sahili'nin kuzeyindeki Tengrela, Kouto, Sorobango, Samatiguila, M'Bengue, Kong ve Kaouara köylerinde bulunan 8 caminin dünya mirası listesine alındığını duyuruldu.

Söz konusu kerpiç camilerde, dönemin Mali İmparatorluğu'nun bir parçası olan Cenne kentinde 13'üncü yüzyılda ortaya çıktığı düşünülen "Sahel-Sudanez" mimari tarzının benimsendiği görülüyor.

Fildişi Sahili'nde bugüne kadar aynı mimari tarza sahip 20 caminin korunabildiği biliniyor. Listeye alınan 8 caminin büyük kısmının 17'inci yüzyılda inşa edildiği tahmin ediliyor.

"Sahel-Sudanez" mimari tarzı

Mali İmparatorluğu, 1230-1670 arasında Dakar'dan Gao'ya kadar Batı Afrika'nın bir kısmında hüküm sürmüştü.

"Sahel-Sudanez" adı verilen kerpicin ana malzeme olarak kullanıldığı mimari tarzın, Mali İmparatorluğu döneminde ortaya çıktığına inanılıyor.

Sahel Sudanez mimari tarzının benimsendiği camilerde, kareye yakın formlu dört köşe kerpiç sütunların üzerine oturtulmuş, konik biçimli ve sarmal minarelere rastlanıyor.

Oldukça sade şekilde inşa edilen bu yapıların en önemli süslemesini ise kerpiç duvarlara monte edilen yüzlerce odun oluşturuyor.

Bu odunlar, aynı zamanda yağmur mevsiminde onarım iskelesi vazifesi de görüyor.

Cenne Ulu Cami

Mali'nin Cenne kentinde 13. yüzyıldan bugüne kadar ayakta kalmayı başaran Cenne Ulu Cami ise Sahel-Sudanez mimarisinin dünyadaki en bilinir örnekleri arasında yer alıyor.

UNESCO Dünya Miras Listesi'ne 1988'de kabul edilen Cenne Ulu Cami, aynı zamanda dünyanın en büyük kerpiç yapısı olma özelliği taşıyor.

Cenne Ulu Cami, rüzgar ve yağmurun yol açtığı aşındırmaya karşı yılın bir günü, yerel halk tarafından çamurla sıvanarak onarılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan

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