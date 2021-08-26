Fildişi Sahili'nde 1994'ten bu yana görülen ilk Ebola vakası tedavi edildi

Fildişi Sahili'nde 1994'ten bu yana ilk kez görülen Ebola vakasının tedavi edildiği duyuruldu.

Fildişi Sahili'nde 1994'ten bu yana ilk kez görülen Ebola vakasının tedavi edildiği duyuruldu.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 14 Ağustos'ta Abidjan'da bir hastanede tedavi altına alınan hastanın tamamen iyileştiği ve bulaşıcılık riskinin ortadan kalktığı belirtildi.

Kendini hala çok yorgun hisseden hastanın bir süre daha hastanede kalacağı ifade edildi.

Gine'den yola çıkan ve Abidjan'a 11 Ağustos'ta kara yoluyla giriş yapan 18 yaşındaki hasta, 14 Ağustos'ta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.

Başta Gineli hasta ile temas eden 200 sağlık personeli olmak üzere yaklaşık 2 bin kişi Ebola aşısı olmuştu. Ülkede başka bir Ebola vakasına rastlanmamıştı.

1994'ten bu yana ilk vaka

DSÖ verilerine göre, ülkede 1994'ten bu yana kayda geçmiş Ebola vakası görülmedi.

Fildişi Sahili, 2013-2016 döneminde ciddi Ebola salgınları yaşayan Liberya ve Gine ile sınır komşusu olsa da o dönemde ülkede Ebola vakasına rastlanmamıştı.

Gine'de ocakta ebola vakası tespit edilmiş ve DSÖ akabinde artan vakalar nedeniyle ülkede 2'nci Ebola salgını ilan etmişti. Gine'deki salgın, 12 kişinin ölümünün ardından haziranda sona ermişti.

Ebola Afrika'da binlerce kişinin hayatına mal oldu

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı.

KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası ölmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan