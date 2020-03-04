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Fildişi Sahili Milli Takımı'nda teknik direktörlüğe Beaumelle getirildi

Fildişi Sahili Milli Takımı'nda teknik direktörlüğe Fransız Patrice Beaumelle getirildi.

04.03.2020 19:36 | Son Güncelleme: 04.03.2020 19:36
Fildişi Sahili Milli Takımı'nda teknik direktörlüğe Beaumelle getirildi

Milli Takımı'nda teknik direktörlüğe Fransız Patrice Beaumelle getirildi.

Fildişi Sahili , İbrahim Kamara'dan boşalan teknik direktörlük görevi için 41 yaşındaki Beaumelle ile bir yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.

Beaumelle, 2015 Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğuna ulaşan Fildişi Sahili Milli Takımı'nda Fransız teknik direktör Herve Renard'ın yardımcılığını yapmıştı.

Kaynak: AA

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