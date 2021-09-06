Fildişi Sahili - Kamerun ne zaman, hangi kanalda? Fildişi Sahili - Kamerun maçı şifresiz mi?

2022 Dünya Kupası Elemelerinde hedefine ulaşmak isteyen Fildişi Sahili - Kamerun bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Fildişi Sahili - Kamerun maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor.