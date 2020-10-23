Fildişi Sahili İçişleri Bakanı yaşamını yitirdi
23.10.2020 23:09 | Son Güncelleme: 23.10.2020 23:12
Fildişi Sahili İçişleri ve Bölgesel Yönetim Bakanı Sidiki Diakite, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
Fildişi Sahili İçişleri ve Bölgesel Yönetim Bakanı Sidiki Diakite, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
Yerel basında çıkan haberlere göre, Başbakan Hamed Bakayoko, Diakite'nin kalp krizi nedeniyle öldüğünü duyurdu.
Eski Abidjan Valisi olan Diakite, Temmuz 2017'den bu yana bakanlık görevinde bulunuyordu.
Dönemin başbakanı Amadou Gon Coulibaly de 8 Temmuz'da hayatını kaybetmişti.
Coulibaly, 31 Ekim'de düzenlenecek seçimlerde Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara'nın partisi RHDP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak belirlenmişti.
Başbakanın ani ölümü üzerine Ouattara, 3'üncü dönemine devam etme kararı alarak partisinden aday olmuştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan