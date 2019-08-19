19.08.2019 11:55

Kakao üretimi konusunda dünya lideri konumunda olan Fildişi Sahili'nin en kalabalık kenti Abidjan'da halkın renkli kıyafetleri tercih etmesi kente canlılık katıyor.

Afrika'nın parlayan yıldızı olarak tanınan Fildişi Sahili, coğrafi konumu, yer altı kaynakları sanayide elde ettiği gelişmeler ile adından sıkça söz ettiriyor. Son dönemlerde turistlerin de ilgisini çeken Fildişi Sahili, sanayi konusunda diğer Afrika ülkelerinden daha ileride bir konumda. Ülke ekonomisinin madencilik, ormancılık ve tarımın temelini oluşturduğu ülke kakao üretimi konusunda ise dünya lideri konumunda. Bugün temizlik için kullanılan sabunlar da yine Fildişi Sahili'nde üretilerek dünyanın farklı ülkelerinde hijyenin sağlanmasına yardımcı oluyor. Ülkenin en kalabalık şehri aynı zamanda eski başkenti olan Abidjan'da hayat diğer kentlere oranla daha canlı. Şehirde bulunan rengarenk pazarlar da gün tüketicinin en uğrak noktası. Ülke halkı yanı sıra çevre kentlerden de bu renkli pazarlardan alışveriş yaptığı pazarlara turistlerin de ilgisi büyük. Caddelerde bulunan dükkanlar ve yol boyunca kurulan pazarlar kenti renklendirirken halkın ve turistlerin ilgisini topluyor. Fildişi Sahili halkının renkli kıyafetleri de kentin canlılığına canlılık katıyor. Yediden yetmişe hemen hemen herkesin yeşil, sarı, turuncu, kırmızı, mor gibi renkleri tercih etmesi Fildişi Sahili halkının renkli kişiliklerini de ortaya koyuyor. Özellikle kadınların örgülü saçları ve örgülerinin uçlarına taktıkları renkli tokaları ile kıyafetleri dikkat çekiyor. - ABİDJAN

Kaynak: İHA