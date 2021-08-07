Fildişi Sahili Fahri Konsolosu Ölmez: "Dünyanın geleceği Afrika"

Fildişi Sahili Fahri Konsolosu Ölmez: "Dünyanın geleceği Afrika" Fildişi Sahili Cumhuriyeti Samsun Fahri Konsolosu Adnan Ölmez, "Geride bıraktığımız aktif 10-11 yıl içerisinde bugün Borsan olarak dünyanın 4 kıtasında 75 ülkeye ihracat yapıyoruz ama en yeni girdiğimiz kıta Afrika kıtasıdır.

Fildişi Sahili Fahri Konsolosu Ölmez: "Dünyanın geleceği Afrika"

SAMSUN - Fildişi Sahili Cumhuriyeti Samsun Fahri Konsolosu Adnan Ölmez, "Geride bıraktığımız aktif 10-11 yıl içerisinde bugün Borsan olarak dünyanın 4 kıtasında 75 ülkeye ihracat yapıyoruz ama en yeni girdiğimiz kıta Afrika kıtasıdır. Birkaç yıl içerisinde gördük ki dünyanın geleceği Afrika'dır" dedi.

Fildişi Sahili Türkiye Büyükelçisi Khadidjata Toure'nin katılımıyla Fildişi Sahili Samsun Fahri Konsolosluğu Merkez Ofisi açılışı yapıldı. Açılışın akabinde Tekkeköy Organize Sanayi Bölgesi'ndebulunan Borsan Bakır Fabrikası Toplantı Salonunda iş adamlarının katılımıyla Fildişi Cumhuriyeti'ndeki yatırım fırsatlarının görüşüldüğü bir konferans düzenlendi.

Konferans ilk olarak Samsunlu iş adamı Adnan Ölmez'in konuşmasıyla başladı. Adnan Ölmez yaptığı konuşmasında Afrika'daki yatırım fırsatlarına değinerek, "Afrika kıtasında, Batı Afrika ve özellikle Fildişi'ndeki önemli fırsatlardan Borsan Grup olarak o bölgelerde yaptığımız çalışmalardan bahsetmek istiyorum. Afrika kıtasını kıta olarak aslında Türkiye olarak yeni tanımaya ve hissetmeye başladık. Bundan 20 yıl önce birçoğumuz aklına belki Afrika denildiğinde bir ülke gibi düşünüyorduk. Dünyanın en büyük kıtası ve en büyük yer altı zenginliklerine, birçok ülkesinde yer üstü zenginlikleri olan koca bir kıtayı maalesef 20 yıl öncesine kadar hemen hemen hiç tanımıyorduk. Biz Borsan olarak 15 yıl önce yakında olması hasebiyle ilk Kuzey Afrika'dan çalışmalarımıza başladık. Devamında Batı Afrika, Güney Afrika ve Doğu Afrika bölgelerini sanki yokmuş gibi yeniden keşfettik. Tabii, hiçbir şey çok kolay olmuyor. Belki bizim Türk yatırımcısı olarak bazı konularda biraz erken beklentilere giriyoruz. Bu kadar fırsatı içerisinde bulunan ülkelerde ve bir kıtada tabii ki bir takım zorluklar bunun beraberinde geliyor. Bunun için önce inanmak, devamında ise biraz sabırlı olmak gerekiyor. Tabii, önce birçok ziyaretler yaparak, fuarlara katılarak birçok yerel partner, müşteri arayarak yani bunlar hemen bir günde olmuyor. Birkaç yıl içerisinde gördük ki dünyanın geleceği Afrika. Bizim Türk yatırımcısı olarak Avrupa ve Çin'e göre daha avantajlı olduğumuzu fark ettik. Geride bıraktığımız aktif 10-11 yıl içerisinde bugün Borsan olarak dünyanın 4 kıtasında 75 ülkeye ihracat yapıyoruz ama en yeni girdiğimiz kıta Afrika Kıtası'dır. Bu 75 ülkenin 26 ülkesi şu anda Afrika Kıtası oluşturuyor" diye konuştu.

"Gelecek vaat eden ülkenin Fildişi Cumhuriyeti olduğunu tespit ettik"

Fildişi Sahili'nin 2012 yılından günümüze kadar her yıl yüzde 9 büyüdüğünü belirten Ölmez şöyle devam etti:

"Deneyimlendikçe fark ettik ki Afrika kıtasında da daha çok odaklanmamız gereken bölgenin Batı Afrika bölgesi olduğunu tespit ettik. Çalışmalarımızı Batı Afrika bölgesinde yoğunlaştırdık. En sonda fark ettik ki yine bu Batı Afrika ülkeleri içerisinde birçok yönden en istikbal, gelecek vaat eden ülkenin Fildişi Cumhuriyeti olduğunu tespit ettik. Öncelikle Fildişi'nin yabancı yatırımcıya karşı olan ilgisinin diğer ülkelere göre daha fazla olduğunu fark ettik. Diğerlerine göre yabancı yatırımcıya sağladıkları teşviklerinin yanında yabancı yatırımcıyı kollayan, kendini güvende hisseden ortamın burada daha uygun olduğunu tespit ettik. Fildişi, Batı Afrika'da ekonomide 3. durumundadır. Aynı zamanda dünyanın en önemli hammaddelerinde biri olan kakaonun dünya üretiminde birinci üreticisi ve üretilen kakaonun yüzde 45'ini tek başına üreten bir ülke Fildişi... Bunun yanında kauçuk, pamuk, kaju gibi katma değeri çok yüksek olan ürünlerinde dünyada çok önemli üreticilerinden biri. Bununda yansımasıyla 2012 yılından beri ortalama yüzde 9 her yıl büyümeyi başarabilmiştir. Tabii, içerisinde birçok sektörden fırsatları bulunduruyor. Bu süreçte bürokratlarla, siyasilerle, tanışma fırsatımız oldu. Bunun üzerine fahri konsolosluk teklifi geldi. Yapmaktan onur duyuyorum."

"İlişkileri daha da iyiye getirme çalışmaları yapacağız"

İlgili kişilerle Fildişi'ne ziyaretler gerçekleştireceğini ifade eden Ölmez, "İthalat, ihracat yatırım konusunda bizim geride bıraktığımız 25 yılda edindiğimiz tecrübelerde Fildişi'ni yatırım yapılacak, iş yapılacak en önemli ülkelerden biri olarak görüyoruz. Hepimizin ihtiyacı var daha çok yurt dışına açılmaya. Önümüzdeki günlerde ilgili insanlarla Fildişi ziyareti yapmayı planlıyoruz. Oradan bizim iş yaptığımız insanlarla bir araya gelerek bu ilişkileri daha da iyiye getirme çalışmaları yapacağız" ifadelerini kullandı.

Adnan Ölmez'in konuşmasının ardından Fildişi Sahili'ne online olarak bağlanılarak bir uzman oradaki fırsatlar hakkında bilgi verdi. Konferansa Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ve iş adamları katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Furkan Abrek Ünal