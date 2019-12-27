Fildişi Sahili: Eski isyancı yeni başkan adayı lidere darbe girişimi suçlamasıyla yakalama kararı
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Fildişi Sahili: Eski isyancı yeni başkan adayı lidere darbe girişimi suçlamasıyla yakalama kararı

Fildişi Sahili'nde gelecek yıl yapılacak başkanlık seçimlerindeki adaylardan Guillaume Soro hakkında darbeye hazrılık yapma suçlamasıyla yakalama kararı çıkarıldı

27.12.2019 07:12 | Son Güncelleme: 27.12.2019 07:12
Fildişi Sahili: Eski isyancı yeni başkan adayı lidere darbe girişimi suçlamasıyla yakalama kararı

'nde gelecek yıl yapılacak başkanlık seçimlerindeki adaylardan Guillaume Soro hakkında darbeye hazırlık yapma suçlamasıyla yakalama kararı çıkarıldı.


Savcılıktan yapılan açıklamada eski isyancı liderin ömür boyu hapis cezasıyla karşı karşıya olduğu belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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