Fildişi Sahili: Eski isyancı yeni başkan adayı lidere darbe girişimi suçlamasıyla yakalama kararı
Fildişi Sahili'nde gelecek yıl yapılacak başkanlık seçimlerindeki adaylardan Guillaume Soro hakkında darbeye hazrılık yapma suçlamasıyla yakalama kararı çıkarıldı
27.12.2019 07:12 | Son Güncelleme: 27.12.2019 07:12
Fildişi Sahili'nde gelecek yıl yapılacak başkanlık seçimlerindeki adaylardan Guillaume Soro hakkında darbeye hazırlık yapma suçlamasıyla yakalama kararı çıkarıldı.
Savcılıktan yapılan açıklamada eski isyancı liderin ömür boyu hapis cezasıyla karşı karşıya olduğu belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com