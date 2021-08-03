Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Ouattara tedbir amaçlı karantinaya girdi
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Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Ouattara tedbir amaçlı karantinaya girdi

Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Ouattara tedbir amaçlı karantinaya girdi
Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan - Haberler | Güncel

Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara'nın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) taşıyan bir kişiyle temas ettiği için karantinaya girdiği belirtildi.

Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara'nın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) taşıyan bir kişiyle temas ettiği için karantinaya girdiği belirtildi.

Fildişi Sahili Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ouattara'nın, görüştüğü bir kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıkması sonrasında tedbir amaçlı kendini karantinaya aldığı bildirildi.

Açıklamada, Kovid-19'la mücadele için halka "aşı olun" çağrısı yapılırken; maske, mesafe ve hijyen önlemlerine dikkat edilmesi gerektiği vurgulandı.

Yaklaşık 25 milyon nüfusa sahip Fildişi Sahili'nde, salgının başından bu yana 50 bin 404 kişi hastalığa yakalandı, 334 kişi ise hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan

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