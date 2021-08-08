Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Ouattara'dan tutuklu muhaliflere af
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Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Ouattara'dan tutuklu muhaliflere af

Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Ouattara'dan tutuklu muhaliflere af
Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan - Haberler | Güncel

Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara, cumhurbaşkanı seçiminden önce yaşanan sokak olaylarında tutuklanan muhaliflerin bir kısmının adli kontrol şartıyla serbest bırakılacağını, bir kısmının da affedildiğini söyledi.

Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara, cumhurbaşkanı seçiminden önce yaşanan sokak olaylarında tutuklanan muhaliflerin bir kısmının adli kontrol şartıyla serbest bırakılacağını, bir kısmının da affedildiğini söyledi.

Ülkesinin 61'inci bağımsızlık yıl dönümü vesilesiyle yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında Ouattara, "ulusal uzlaşıya" ilişkin önemli mesajlar verdi.

Ouattara, 31 Ekim'deki cumhurbaşkanı seçim sürecinde patlak veren sokak eylemlerinde tutuklanan, eski Cumhurbaşkanı Laurent Gbagbo ve Henri Konan Bedia taraftarlarından oluşan 69 kişinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Ouattara, aynı suçlamayla hapse atılan 9 kişiyi de affettiğini kaydetti.

Ouattara'nın bu kararı, kamuoyunda "uzlaşı yolunda atılmış bir adım" olarak değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Ouattara, 27 Temmuz 2010'da yapılan cumhurbaşkanı seçimindeki ezeli rakibi ve selefi Gbagbo ile 10 yıl aradan sonra görüşmüştü.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleşen görüşmede Ouattara ve Gbagbo'nun sarıldığı anları gösteren kareler, dünya basınında geniş yankı bulmuştu.

Gbagbo, 2010'daki siyasi kriz sürecinden bu yana hapiste olan muhaliflerin serbest bırakılmasını istemişti.

Basına yansıyan haberlerde, Gbagbo'nun, görüşme sonrasında da hem 2010'daki siyasi krizde hem de 2020'deki seçim süreci öncesi yaşanan sokak olaylarında tutuklananların serbest bırakılması için ısrarını sürdürdüğü kaydedilmişti.

2010'daki siyasi krizde 3 bin kişi ölmüştü

Uluslararası Ceza Mahkemesinde (UCM) 2010'daki seçim sürecinde insanlığa karşı suç işlemekle yargılanan ve mart ayında aklanan Gbagbo, sürgünde olduğu Brüksel'den 18 Haziran'da Fildişi Sahili'ne dönmüştü.

Gbagbo, 2010'daki cumhurbaşkanlığı seçimini kaybettikten sonra uluslararası baskılara rağmen görevini seçimi kazanan Ouattara'ya devretmeyince ülkede çatışma çıkmıştı.

Gbagbo ile Ouattara taraftarları arasındaki çatışmalarda yaklaşık 3 bin kişinin öldüğü belirtiliyor.

31 Ekim seçimleri öncesi yaşananlar

Cumhurbaşkanı Ouattara'nın 31 Ekim 2020'de düzenlenen seçimde 3'üncü dönemi için aday olduğunu duyurması, sokak olaylarının fitilini ateşlemişti.

Muhalefet, Ouattara'nın adaylığının yasa dışı olduğunu belirterek, birçok sokak eylemi düzenlemiş, bu gösteriler zaman zaman etnik çatışmalara neden olmuştu.

Ouattara, oyların yüzde 94,27'sini alarak tekrar cumhurbaşkanı seçilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan

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