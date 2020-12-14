Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara yemin ederek görevine başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara yemin ederek görevine başladı

14.12.2020 19:27 | Son Güncelleme: 14.12.2020 19:30
Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara yemin ederek görevine başladı

Fildişi Sahili'nde 31 Ekim'de düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminden zaferle çıkan Alassane Ouattara, yemin ederek 3'üncü dönemine resmen başladı.

Fildişi Sahili'nde 31 Ekim'de düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminden zaferle çıkan Alassane Ouattara, yemin ederek 3'üncü dönemine resmen başladı.

Abidjan'da düzenlenen törene, başta Afrika kıtasından olmak üzere birçok ülkeden cumhurbaşkanı ve bakan düzeyinde davetli katıldı.

Fransa'dan Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ın hazır bulunduğu törende eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin de yer alması dikkati çekti.

Yemin töreninin ardından Ouattara, tartışmalara neden olan 3'üncü dönemine resmen başlamış oldu.

- Fildişi Sahili'ndeki cumhurbaşkanı seçimi

Fildişi Sahili'nde 31 Ekim'de düzenlenen cumhurbaşkanı seçimini, ilk turda yüzde 94,27 oy alan mevcut Cumhurbaşkanı Ouattara kazanmıştı.

Ouattara'nın 3. dönemine aday olduğunu duyurması, ülkede seçim tartışmalarının fitilini ateşlemişti.

Muhalefet, Ouattara'nın adaylığının yasa dışı olduğunu savunarak birçok sokak eylemi düzenlemiş, bu gösteriler zaman zaman etnik çatışmalara neden olmuştu.

Ouattara, cumhurbaşkanının görev süresini 2 dönemle kısıtlayan anayasa değişikliğinin kendisi 2. dönemindeyken yapıldığını, dolayısıyla ilk döneminin "sayılmadığını" savunuyordu.

Ouattara, 2010'dan beri cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan

İlgili Haberler

Hanönü İlçe Müftülüğü görevine atanan Çelebi görevine başladı
Hanönü İlçe Müftülüğü görevine atanan Çelebi görevine başladı
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek görevine başladı
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek görevine başladı
Büyükşehir, Hereke Sahili'nde çalışmalara başladı
Büyükşehir, Hereke Sahili'nde çalışmalara başladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Erkan Akçay Ziya Selçuk Mustafa Varank Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akbağ Cemal Hünal Ayşegül Yıldız Nesrin Cavadzade
Spor Okan Buruk Fatih Terim Sergen Yalçın Ali Palabıyık Mauricio Lemos
Tüm Haberler Çocuk İzmir Adana Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara yemin ederek görevine başladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.12.2020 19:42:10. #1.15#
title