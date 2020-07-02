Fildişi Sahili Başbakanı iki ay sonra ülkesine döndü Fransa'da mayıs ayı başından bu yana tedavi gören Fildişi Sahili Başbakanı Amadou Gon Coulibaly, ülkesine döndü.

Fransa'da mayıs ayı başından bu yana tedavi gören Fildişi Sahili Başbakanı Amadou Gon Coulibaly, ülkesine döndü.

Ulusal basındaki haberlere göre, Coulibaly, ülkenin en büyük kenti Abidjan'daki Felix Houphouet Uluslararası Havalimanı'nda Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara ve eşi tarafından karşılandı.

Coulibaly'e mayıs ayı başında rutin kontrol için gittiği Fransa'da koroner anjiyografi muayenesinin ardından doktorunun tavsiyesiyle ülkesine dönmeden yatak istirahati verilmişti.

Fildişi Sahili'nde 31 Ekim'de düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, partisinin cumhurbaşkanı adayı olan Coulibaly, mart ayı sonunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) taşıyan biriyle temasta bulunduğu için kendini karantinaya almıştı.

Coulibaly'e 2 kez yapılan Kovid-19 testi negatif çıkmıştı.

Kaynak: AA