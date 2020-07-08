Fildişi Sahili Başbakanı Coulibaly, hayatını kaybetti Fildişi Sahili Başbakanı Amadou Gon Coulibaly hayatını kaybetti.

Fildişi Sahili Başbakanı Amadou Gon Coulibaly hayatını kaybetti.

Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara, Başbakan Amadou Gon Coulibaly'in hayatını kaybettiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Ouattara, 61 yaşındaki Coulibaly'nin haftalık kabine toplantısında rahatsızlık geçirdiğini ve hastanede kaldırıldığını belirtti. Ouattara, hastaneden yapılan tüm müdahalelere rağmen Coulibaly'in hayatını kaybettiğini aktardı.

RHDP Partisi lideri Coulibaly, kalp muayenesi için Mayıs ayında gittiği Fransa'dan 2 Temmuz'da ülkesine dönmüştü. Coulibaly, Ekim ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine de aday olduğunu açıklamıştı. Öte yandan Coulibaly'nin 2012 yılında da kalp ameliyatı geçirdiği ifade edildi.

(İHA)

Kaynak: İHA