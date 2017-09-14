- Fil, kamyondan saman balyası yürüttü



BANGKOK - Tayland'da yola çıkan fil, saman yüklü bir kamyonu durdurarak hortumuyla kendisine bir balya saman aldı.

Tayland'ın Nakhon Ratchasima şehrinde yaşanan olayda yolda trafik dururken, insanlar şaşkınlık içinde filin hırsızlığını izledi. Sevimli hayvanın aldığı balyayla uğraşmasını fırsat bilen sürücüyse kamyonu hızla oradan uzaklaştırdı. Ardından trafik de yeniden akmaya başladı.