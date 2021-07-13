Fil hastalığına yakalanan Nijeryalı kadın Türkiye'de sağlığına kavuştu

Sağ elindeki şiddetli ağrı ve şişlik nedeniyle elini kullanamayan ve sol ayağındaki ağrılar nedeniyle yürümekte güçlük çeken 25 yaşındaki Nijeryalı Ruqayya Lawal Mukhtar'a kaldırıldığı hastanede lenfödem (fil hastalığı) teşhisi kondu.

Sağ elindeki şiddetli ağrı ve şişlik nedeniyle elini kullanamayan ve sol ayağındaki ağrılar nedeniyle yürümekte güçlük çeken 25 yaşındaki Nijeryalı Ruqayya Lawal Mukhtar'a kaldırıldığı hastanede lenfödem (fil hastalığı) teşhisi kondu. Genç kadının Türkiye'de tedavisini gerçekleştiren Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. F. Figen Ayhan "Ruqqayya 12 seanslık fizik tedavi ve rehabilitasyon sonrası sağ elini kullanabiliyor ve desteksiz yürüyebiliyor" dedi.

Medicana International Ankara Hastanesi'ne FTR -lenfödem kliniğine başvuran Mukhtar'a kompleks bölgesel ağrı sendromuna bağlı Lenfödem tanısı kondu. Kompleks dekonjestif tedavi programı uygulanan hastanın her seans sonrasında ödemlerinde gerileme görüldüğü kaydedildi.

"HASTA DESTEKSİZ YÜRÜYEBİLİR DURUMA GELDİ"

Prof. Dr. F. Figen Ayhan, Uzman Fizyoterapist Sercan Ateş ve Fizyoterapist Gülşah Kurne'den oluşan lenfödem terapist ekibi tarafından tedavi edilen Mukhtar'a lenfödem diyeti, manuel lenf drenajı, cilt bakımı, çok tabakalı bandaj uygulaması ve egzersiz uygulamaları yapıldı. Her seans sonrası ödemde gerileme görüldüğünü kaydeden Prof. Dr. F. Figen Ayhan, "Lenfödemin ileri dönemdeki kontrolü için özel ölçülü bası giysisi dikildi. Ruqayya, planlanan yürüme eğitimine özel kas kuvvetlendirme programı ve paralel bar eğitimine başladıktan sonra bağımsız ve desteksiz yürüyebilir duruma geldi" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı