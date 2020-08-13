"Fil", bir aile, umut ve iyileşme hikâyesi
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"Fil", bir aile, umut ve iyileşme hikâyesi

Ödüllü yazar ve illüstratör Peter Carnavas, bir çocuğun babasının depresyonuna naif bir bilgelikle meydan okuyuşunu anlatıyor.

13.08.2020 13:16 | Son Güncelleme: 13.08.2020 13:42

Olive'in babası sabah işe giderken fil de onunla beraber gider. Akşam eve döndüğünde fil de yanındadır. Ağır ve sessiz, hep oradadır fil; üzüntüden bir gölge gibi babasının peşindedir.

Olive, annesi öldüğünden beri durumun böyle olduğunun farkındadır ama babasının hep üzgün olmasına artık dayanamaz. Dedesinin ve en yakın arkadaşı Arthur'un yardımıyla, ailesini bu filden kurtarmak için bir plan yapar. Çok geçmeden, mutluluğun sandığı kadar kolay olmadığını öğrenecek, fakat küçük şeylerin büyük fark yaratabileceğini de anlayacaktır.

Peter Carnavas, ilk çocuk romanı Fil ile 2018'de Queensland Edebiyat Ödülü'ne değer görüldü.

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Akşam yemeğinde Olive babasıyla filin karşısına oturdu. Arthur'un sözleri dolanıp duruyordu aklında. Baban bisikletini hiç tamir etmeyecek; sen babanı tamir etmedikçe. Ne var ki Olive işe nereden başlayacağını bilmiyordu. Elindeki en iyi plan konuşmak, eski ve harika şeylerden bahsetmek ve bisikletinin tamir edilmesinin neden eskisinden de önemli olduğunu anlatmaktı.

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Peter Carnavas İlkokul öğretmeni Peter Carnavas 1980'de Avustralya'da doğdu. Öğretmenlik yıllarında resimli çocuk kitaplarına merak sardı. Pek çok kitap yazıp resimledi; ilk çocuk romanı Fil 2018'de Queensland Edebiyat Ödülü'ne değer görüldü. Kitapları çeşitli dillere çevrilen Carnavas karısı, iki kızı, minik köpeği ve irikıyım kedisiyle Avustralya'da yaşıyor.

Kaynak: Bültenler

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