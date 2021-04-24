Fikriyat Çocuk, eğlendirici ve öğretici içerikleriyle miniklere "merhaba" diyor

Turkuvaz Medya Grubu'nun dijital ailesinin en küçük üyesi Fikriyat Çocuk, yayın hayatına başladı.

Turkuvaz Medya Grubu'nun dijital ailesinin en küçük üyesi Fikriyat Çocuk, yayın hayatına başladı.

Milli değerlerle zenginleştirilerek özel içeriklerin hazırlandığı dijital platform, "www.fikriyatcocuk.com" adresinden çocuklarla buluşuyor.

Eğlenceli videolar, özel masal anlatımları ve podcastlerin yanı sıra her çocuğun oynamaktan büyük keyif alacağı oyunlar ve etkinlikler, miniklerin beğenisine sunuluyor.

Her bir içeriğin özenli bir çalışma ile hazırlandığı Fikriyat Çocuk'ta, "Çocuklar nasıl videolar izler?", "Hangi oyunları çok severler?", "En çok neleri, nasıl okumaktan hoşlanırlar?" gibi sorulara önce çocuklardan gelen cevaplar ele alınıyor sonra anne babalar, öğretmenler ve pedagoglarla birlikte değerlendiriliyor.

"Her şey çocuklar için" sloganıyla çocuklara dair her fikrin milli ve manevi değerlerle harmanlanarak sunulacağı platform, çocukların dünyasına güzel bir iz bırakmayı amaçlıyor.

Platform, "Merak Ediyorum", "Okuyorum", "Keşfediyorum", "İzliyorum", "Dinliyorum" ve "Oynuyorum" bölümlerinden oluşuyor.

Anne ve babalara da özel içeriklerin sunulduğu Fikriyat Çocuk'ta ebeveynler için de "Şimdi Okullu Olduk Ey Pandemi", "Sağlam Çocuklar Yetiştirmek", "Dijital Çağ- Dijital Çocuk" ve "Asr-ı Saadet'te Çocuk Eğitimi"nin bulunduğu pek çok konu ele alınıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aişe Hümeyra Bulovalı