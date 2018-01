Fikri Işık'tan İkinci Seferberlik Müjdesi

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, ikinci seferberliği başlatacaklarını belirterek, "İki manşetle hükümetlerin devrildiği bir Türkiye yok artık" dedi. Muş Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen 'İstihdam Seferberliği' toplantısına Başbakan Yardımcısı Işık'ın yanı sıra Vali Aziz Yıldırım, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, kamu kurum amirleri ve sanayiciler katıldı. Burada konuşan Fikri Işık, bütün sistemlerin hedefinin insanların mutluluğu olduğunu belirterek, "Bizim de en temel önceliğimiz, insanları mutlu etmektir. İnsanlar yaşadıkları yerde mutlu olsunlar. Daha müreffeh hayat sürsünler. Bunun ön şartı iyi bir iş, güzel bir AŞ ve iyi bir eş. Bu üçü olduğunda mutluluk oluyor. Bir iş bulmak, bir AŞ temin etmek, insanın akşam evine ekmek götürüyor olması kadar mutluluk verici bir şey olamaz. Bu açıdan istihdamı bütün politikalarımızın temeline oturtuyoruz. İstihdam üretmeyen bir politikanın bizim nezdimizde bir itibarı olamaz. Bir politikada üretim yapılıyorsa, bunun sonunda insanların geliri artıyorsa o doğru politikadır. Bu açıdan 2002-2017 döneminde Türkiye çok önemli kazançlar elde etti. 2002 Türkiye'sini sizler bu salonda bulunanlar biliyor. O dönemin karamsar tablosu, geleceğe güvenle bakmayan tablo, bugün pek çok sıkıntıyı aynı anda yaşamamıza rağmen geleceğe güvenle bakmamızı engelleyemiyor. Türkiye geleceğe güvenle bakıyor" dedi.

"BÜYÜMEDE DÜNYA REKORU KIRDIK"

"Gezi olaylarını, 17-25 Aralık'ı, Kobani eylemlerini ve en son 15 Temmuz hain darbe girişimini hep birlikte bertaraf ettik" diyen Işık, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Şu anda bölgemizde o kadar büyük sorunlar var ki, bütün bunlar Türkiye'nin 2017'de yüzde 7 civarında büyüme yakalamasını engelleyemeyecek. Böyle bir ülkede geleceğe güvenle bakılmaz mı? Bir ülkenin başına daha ne gelebilir? Bütün bunları atlatmamızın en temel nedeni birlik ve beraberliğimizdir. Milletimizin kadirşinaslığıdır. 'Ben' merkezli bir hayat anlayışı değil, 'biz' merkezli bir anlayışının bu milletin genlerinde var olmasıdır. Milletlerin kalitesi zor dönemlerde ortaya çıkıyor. Her şey güllük gülistanlıkken her şey iyi, ama bazı zorluklarla karşılaştığınızda milletlerin kalitesi ortaya çıkıyor. En zor dönemde bu millet birbirine kenetlenmeyi her zaman olduğu gibi başardı, bu badireleri peş peşe atlattık. Büyümede dünya rekoru kırdık ve yüzde 11 büyüme ile gelişmekte olan bütün ülkeleri geride bıraktık. Son çeyreğin verileri iyi geliyor. 4. çeyrek büyümesinin güzel geleceğine işaret. Yüzde 7 civarında bu yılın büyümesini kapatacağız ve daha moralli 2018'e gireceğiz. Bu mücadelemizi 2018'de arttırarak sürdüreceğiz." Birinci istihdam seferberliğinde önemli başarı elde edildiğini ifade eden Işık, "Birinci istihdam seferberliğinde büyük bir başarı elde edildi. Bu yıl 1,5 milyon yeni istihdam oluşturuldu. 2010'dan 2017 sonuna kadar 6,6 milyon yeni istihdam oluşturuldu. Bu rakam tüm AB'nin toplam istihdamından daha fazla. Bu dile kolay bir başarı. Ama bu istihdam özel sektörde oluştu. Bunu sizler oluşturdunuz. Bizim kalkınma modelimiz özel sektöre dayalıdır. Bir ülkenin müteşebbisi yoksa, o ülkenin kalkınması için aracın motoru yok demektir. Müteşebbisi olmayan bir ülkenin kalkınma şansı yoktur. Onun için sizleri bu ülkenin kalkınmasının dinamosu olarak görüyoruz. Muş'taki başarınızdan dolayı sizleri tebrik ediyoruz" diye konuştu.

İKİNCİ SEFERBERLİK MÜJDESİ

"Yeni bir aşamaya giriyoruz, ikinci seferberliği başlatıyoruz" müjdesini veren Işık, şöyle dedi:

"Cumhurbaşkanımız liderliğinde burada pirim desteğini 12 aya çıkarıyoruz. Kadınlarımız, gençlerimiz, engellilerimiz için 18 ay pirim desteği verelim. 3 ya da daha az insan çalıştırıyorsanız, 12 ay süreyle bir ay siz bir ay biz ödeyelim. Bunları daha fazla insanımız iş bulsun, evine AŞ götürsün, mutluluk götürsün, evinde huzurlu olsun diye yapıyoruz. Son dönemde bölgemizde çok güzel gelişmeler var. 2017'de verilen 20 teşvik belgesiyle Muş'ta bin 57 insanımız istihdam edildi. Şimdi yeni programımız devreye giriyor. Bölgede yeni bir seferberlik başlatıyoruz. Cazibe merkezleri programı hayata geçiyor. Bakanlar Kurulu kararı imzalandı. Orada 6. bölgenin tüm teşvikleri olacak ve bunun üstüne enerji teşviki veriyoruz. Muş üretsin istiyoruz. 2 milyon 800 bin dönümden fazla ekilebilir alan var. Bu herkes için büyük bir nimet. Ama Allah bize nimeti değere dönüştürme sorumluluğu vermiş. Bu da aklımızı ve Allah'ın verdiği gücü kullanarak olur."

"BU YIL YAYLALARLA İLGİLİ HİÇBİR SINIRLAMA KALMIYORr" Bu yıl yaylalarla ilgili hiçbir sınırlamanın kalmayacağını söyleyen Işık, "Benim arzum Muş küçükbaş hayvan varlığını 2 milyonun üzerine çıkarması. Tarım ve hayvancılık, kentin kalkınmasında önemli bir güç. Tarıma ve hayvancılığa dayalı sanayi Muş için önemlidir. Muş bir eğitim kenti oldu. Üniversitesiyle bölgede adından söz edilen bir kent haline geldi. Tabiat var, ama bu güzelliğin yıllar içinde biriktirdiği bir tarih var. Şimdi bu tarih ortaya çıkıyor. Muş sadece tarımla hayvancılıkla sanayi ile değil, aynı zamanda turizmle gündeme gelecek. Dünyanın her yerinden turist çekebilecek. Muş'u her yönüyle bir cazibe merkezi haline getirebiliriz. Bunun için önemli olan birlik ve beraberliktir. Kendi içine çekilen bir yapı olursa, onun negatif enerjisi herkesi iter. Sizlerin bu gayretleriyle devam ettiğiniz sürece hükümet olarak sizlerin arkasında duracağız" ifadelerini kullandı.

"BÖLGE OLARAK DAHA GÜZEL GÜNLER GÖRECEĞİZ" Artık geleceğe daha ümitle bakıldığını belirten Işık, "Bölgeden terörün gölgesi çekilmeye başladığında, nasıl bir hareketlenme olduğunu gördünüz. Bölgenin bugüne kadar gelişiminin Türkiye'deki gelişimin gerisine düşmesinin nedeni, bölgede terörün insanlara huzur vermemesi, yatırım yapmak isteyenlerin güven duymaması. Terörle yoğun mücadele edildikçe, halkın güveni arttıkça, yatırım, üretim, istihdam artıyor, ekonomi gelişiyor. Bunun sonucunda da oluşan refah herkesin bölüştüğü bir refah oluyor. Önümüzdeki süreç çok daha iyi olacak. Bölge olarak daha güzel günler göreceğiz. Hiç kimsenin moralinizi bozmasına izin vermeyin. Yarın bugünden daha güzel olacak. Geleceğimiz aydınlıktır, çünkü biz birlik ve beraberliğin kıymetini biliyoruz. İki manşetle hükümetlerin devrildiği bir Türkiye yok artık. Artık istikrarın, birlik ve beraberliğin kıymetini bilen bir anlayışın Türkiye'yi nereden nereye getirdiğini bilen insanlar olarak geleceğe daha ümitle bakıyoruz" şeklinde konuştu. Fikri Işık, daha sonra aynı binada düzenlenen AK Parti İl Başkanlığı Ocak Ayı Danışma Meclisi toplantısına geçti.

(Nejdet Armağan/İHA)