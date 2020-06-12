Fikri Dede, biriktiği 10 bin lirayı TSK Güçlendirme Vakfı'na bağışladı SAKARYA'nın Hendek ilçesinde yaşayan Fikri Borazancı (96), biriktirdiği 10 bin TL'yi, TSK Güçlendirme Vakfı'na bağışladı.

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde yaşayan Fikri Borazancı (96), biriktirdiği 10 bin TL'yi, TSK Güçlendirme Vakfı'na bağışladı. Vakfın İstanbul Bölge Temsilcisi emekli Tuğgeneral Ferhat Özgen de Borazancı'ya teşekkür plaketi verdi.

Hendek ilçesi Aksu Mahallesi'nde çiftçilikle geçimini sağlayan, 7 çocuk babası Fikri Borazancı, biriktirdiği 10 bin TL'yi TSK Güçlendirme Vakfı'na bağışladı. Bağışın ardından TSK Güçlendirme Vakfı İstanbul Bölge Temsilcisi emekli Tuğgeneral Ferhat Özgen, Borazancı'yı evinde ziyaret etti. Özgen'in teşekkür plaketi verdiği Fikri Borazancı gözyaşlarını tutamayarak, "Devlet, asker her zaman lazım. Bu kadar bağış az bile. Çok mutluyum, çok gururluyum" dedi.Fikri Borazancı'nın oğlu Hüseyin Borazancı da "Babama gerçekleştirilen bu ziyaret bizleri oldukça mutlu etti. Gurur duyduk. Allah vatanımıza, askerimize güç versin" diye konuştu.

Kaynak: DHA