Fikri Bayrıl Spor Tesislerinde Yenileme Çalışmalarında Sona Gelindi

MANİSA (Bültenler) - İncelemenin ardından tesis hakkında bilgi veren Başkan Ergün, yenileme çalışmasıyla birlikte tesisin hem daha modern, hem de daha kullanışlı olacağını belirtti.

Kente birçok yeni spor tesisi kazandıran Manisa Büyükşehir Belediyesi, mevcuttaki tesislerin de daha kullanışlı ve modern bir hale getirilmesi için yoğun çaba sarf ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi tarafından, zaman içerisinde yıpranan ve artık yetersiz durumda olan Fikri Bayrıl Spor Tesisleri'nde yenileme çalışması gerçekleştiriliyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Manisa FK Başkanı Mevlut Aktan, Manisa FK Başkan Vekili Engin Anlı, Yönetim Kurulu Üyeleri, Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya ile tesiste yürütülen inşaat çalışmalarını inceledi.

Çalışmalar hakkında bilgi verdi

İncelemenin ardından yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Daha önce altyapımızın kullandığı, zaman içerisinde yıpranan tesisi baştan aşağı yeniliyoruz. Manisa Futbol Kulübü'nün kullanacağı, fitness salonu, SPA merkezi, soyunma odası, antrenmanların yapılacağı futbol sahasının yer aldığı Tevfik Lav Spor Tesisleri'nde yürütülen çalışmalarda sona gelindi. Futbol takımımız bu sahada antrenmanlarını yapmaya başladı. Burada, bir iki aylık çalışma daha planlanıyor. Futbolcularımız bir süredir bu tesislerde konaklıyordu. Artık antrenmanlarını da burada yapacaklar. Hali Onultmak Spor Tesisleri'ni altyapımıza tahsis ettik. Çalışmalarımız devam edecek. Hayırlı, uğurlu olsun. Buradan faydalanacak olan sporcularımız, evlatlarımız, kardeşlerimiz fiziksel gelişimlerin daha iyi olacağı modern tesisleri kullanacak" dedi.

Bültenler - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet