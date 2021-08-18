Fikri Bayrıl Spor Tesisleri'nde çalışmalar devam ediyor

Spora ve sporcuya önem veren Manisa Büyükşehir Belediyesi, gelecek neslin sporla buluşması için Fikri Bayrıl Spor Tesisleri'ndeki yenileme çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek projenin son durumu hakkında bilgi aldı.

Kentteki spor alanlarının arttırılması amacıyla çalışmalarına devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, Fikri Bayrıl Spor Tesisleri'ndeki yenileme çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın katkılarıyla yenileme çalışmaları devam ederken, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya ile birlikte tesiste incelemelerde bulunarak, projenin son durumu hakkında bilgi aldı. Futbol sahası ve tribünlerin yıkımının ardından mevcut alanda başlayan inşaat çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatlarıyla başlayan ve hızla devam eden çalışmaların en kısa sürede bitirilerek tesisin sporcularla buluşacağını ifade eden Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, tesisin yeni yüzünün Manisa'ya yakışır bir görünümde olacağını kaydetti.

Tesisin özellikleri neler olacak

2555 metrekare inşaat alanına sahip tesiste, tartan pist, çim saha, 360 kişilik tribün ve futbolcular için kondisyon merkezi gibi donatı alanları yer alacak. İnşaat çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte tesis yeni yüzüyle sporcuları ağırlayacak.

Kaynak: Bültenler