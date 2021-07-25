Fikri Bayrıl Spor Tesisi Yenileniyor

Zaman içerisinde yıpranan ve artık yetersiz durumda olan Fikri Bayrıl Spor Tesisleri'nde Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın katkılarıyla yenileme çalışmasına başladı.

Zaman içerisinde yıpranan ve artık yetersiz durumda olan Fikri Bayrıl Spor Tesisleri'nde Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın katkılarıyla yenileme çalışmasına başladı. Futbol sahası, 360 kişilik tribün binası, futbolcular için kondisyon merkezi gibi çeşitli donatı alanlarının yer alacağı tesis baştan aşağı yenileniyor.

Kentteki spor alanların arttırılması noktasında Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün önderliğinde önemli çalışmalar yürüten Manisa Büyükşehir Belediyesi, Fikri Bayrıl Spor Tesisleri'nde yenileme çalışmasına başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın katkılarıyla gerçekleşen yenileme çalışmasında, ilk olarak tesiste zaman içerisinde yıpranan ve artık yetersiz durumda olan futbol sahası ve tribün binası yıkıldı. Ardından, mevcut alanda hızla inşaat çalışmalarına başlandı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, Yapım Kontrol ve Uygulama Şube Müdürü Egemen Eceoğlu ile birlikte alanda yürütülen inşaat çalışmalarını inceledi.

Tesiste hangi donatı alanları yer alacak?

Kısa süre içerisinde Manisa sporunun modern bir tesis kazanacağını belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, "2555 m2 inşaat alanına sahip tesiste, tartan pisti, çim saha, 360 kişilik tribün binası ve futbolcular için kondisyon merkezi gibi donatı alanları yer alıyor. Şuan, temel çalışmaları devam eden tesiste, çalışmaları kısa süre içerisinde tamamlayarak Manisa sporunun hizmetine sunmayı amaçlıyoruz" dedi.

Kaynak: Habermetre