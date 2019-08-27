Fikret Orman yeniden aday

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Fikret Orman, vakfın başkanlığına yeniden aday olacak.

27.08.2019 16:48
Fikret Orman yeniden aday

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Fikret Orman, vakfın başkanlığına yeniden aday olacak.

Orman'ın, 29 Ağustos Perşembe günü vakfın, Riva'daki Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) merkezinde gerçekleştirilecek olağan genel kurulunda yeniden başkan adayı olacağı öğrenildi.

Fikret Orman, dönemin Kulüpler Birliği Başkanı Dursun Özbek'in Galatasaray başkanlık seçimini kaybetmesinin ardından, tek aday olarak girdiği seçimde başkan seçilmişti.

Kaynak: AA
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