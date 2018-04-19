Fikret Orman: "Türk Sporu Açısından Üzücü Bir Gün"
- Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın konuşması İSTANBUL - Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde kafasına yabancı madde isabet eden ve hastaneye kaldırılan Şenol Güneş'i ziyareti sonrası basın mensuplarına açıklama yaptı.
- Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın konuşması İSTANBUL - Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde kafasına yabancı madde isabet eden ve hastaneye kaldırılan Şenol Güneş'i ziyareti sonrası basın mensuplarına açıklama yaptı.