Fikret Orman: "Türk Sporu Açısından Üzücü Bir Gün"

Fikret Orman: "Türk Sporu Açısından Üzücü Bir Gün"

- Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın konuşması İSTANBUL - Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde kafasına yabancı madde isabet eden ve hastaneye kaldırılan Şenol Güneş'i ziyareti sonrası basın mensuplarına açıklama yaptı.

- Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın konuşması İSTANBUL - Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde kafasına yabancı madde isabet eden ve hastaneye kaldırılan Şenol Güneş'i ziyareti sonrası basın mensuplarına açıklama yaptı.

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