Fikret Orman, Taraftarların 'Paralar Nerede?' Tezahüratına Cumartesi Günü Cevap Vereceğini Açıkladı

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, 'Sporun Geleceği Aydınlık mı?' panelinde konuştu. İşte Orman'ın açıklamaları:

"2012'de Beşiktaş'a başkan olduğumda cirosu 78 milyon dolar civarındaydı. 330 milyon dolar da borcu vardı. Onu yönetmek ve aynı zamanda skorsal başarılar yakalamak kolay olmuyor. Türk futbolu bütçeleri aşağıya çekip küçülerek ve gelirini artırarak bunu aşabilir.

"BEŞİKTAŞ'I ÇAĞLAYAN ADLİYESİ'NDE 450 MAHKEMENİN ELİNDEN ALDIM"

La Liga 86 ülkede yayınlanıyor ve 86 ülkeye yayın hakkı satılmış durumda. Beşiktaş'ın Malmö maçının olduğu gün Almanya'da, Hannover'deydim ve izleyecek bir yer bulamadım. Türklerin en çok yaşadığı yerlerden birinde bulamadım. Beşiktaş'ı Çağlayan Adliyesi'nde 450 mahkemenin elinden aldım. İyi bir finans oluşturuluyor ama maç kazanamayınca 'Paralar nerede' oluyor."

"CUMARTESİ GÜNÜ DİVAN KURULU'NDA ANLATACAĞIM"

Orman, "Taraftar 'Paralar nerede?' diyor, belki cevaplamak istersiniz" sorusuna ise, "Onu isterseniz cumartesi günü Divan Kurulu'nda anlatayım." cevabını verdi.