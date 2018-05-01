Fikret Orman, Takımda Kalması İçin Şenol Güneş'i İkna Etmeye Çalışacak
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, şampiyon olamasalar dahi Şenol Güneş'in takımın başında kalması için teklif yapacak.
Galatasaray mağlubiyeti ardından katıldığı bir dakikadan daha kısa süren basın toplantısında maçla ilgili teknik değerlendirme yapmazken, soru da almayan Teknik Direktör Şenol Güneş, siyah-beyazlı yönetimde kafaların karışmasına neden oldu.
Bir yıl daha sözleşmesi bulunan Güneş'in sezon sonu görevini bırakabileceği iddiaları nedeniyle harekete geçen yönetim, deneyimli hocayla bir araya gelme kararı aldı. Beşiktaş'ın kalan üç maçı da kazanarak sonuna kadar şampiyonluk şansını zorlamasını isteyen siyah-beyazlılar morali bir hayli bozuk olan Güneş'le gelecek sezonun planlamasını yapacak.
KADRODA GENÇLEŞTİRME BAŞLIYOR
Süper Lig'de üst üste iki sezon şampiyonluğa taşıdığı siyah-beyazlı takımla bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde tarihi başarılara imza atan Şenol Güneş'in mutlaka görevde kalması gerektiğini düşünen Başkan Fikret Orman, kurulu düzenin bozulmasını istemiyor. Kadroda gençleştirme hamlesi yapacak olan siyah-beyazlı yönetim bu nedenle de Güneş'in takımın başında kalmasını arzuluyor.
FİKRET ORMAN TAKIMDA KALMASINI İSTİYOR
Başkan Fikret Orman'ın hafta arası deneyimli hocayla kritik bir görüşme yapması bekleniyor. Orman'ın şampiyonluğun kaçması halinde de Şenol Güneş'le devam etmek istediği ve gelecek için yapılan planları bu aşamada değiştirmeyeceği aktarıldı. Güneş'le uzun yıllar daha çalışmak isteyen Fikret Orman, tecrübeli hocanın katı bir tutum sergilemesi halinde öncelikle kendisini ikna etmeye çalışacak. Aksi halde ise teknik adam konusunda B planı devreye sokulacak.
(Milliyet)
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Ne olursa olsun Şenol güneş 1 yıl daha bizim hocamız. Biz diğerleri gibi nankör değiliz. . Son yıllarda takıma gelen en iyi hocadır güneş. .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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la bırah gitsin. . rıza hocayı getir. . laz inadı ve fener takıntısı yüzünden lig de gitti kupa da. .Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Elin yabancısını getirene kadar altyapıdan genleri teknik antönörleri önü açılması mili duruşolması gerekir GS. BJK. FB. TS. Ve diyerek takım kuluplerCevap Yaz Yayından Kaldır
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Biliç i getir başkan.bordo mavi takım elbisesini ts başında giysin malum kişi.Cevap Yaz 33 Yayından Kaldır
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cakmagi geri istiyorum arkadasCevap Yaz 1 Yayından Kaldır