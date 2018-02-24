Fikret Orman, Şenol Güneş'ten Gizli Abdullah Avcı'yla Görüştü
Milliyet gazetesi muhabiri Nevzat Dindar, "Fikret Orman, Şenol Güneş'ten habersiz Abdullah Avcı'yla görüştü. Bu konu Şenol Güneş'in kulağına gitti. Bence sezon sonunda değişim olacak." dedi.
Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e farklı mağlup olan ve Süper Ligde Fenerbahçe ile kritik bir maça çıkacak olan Beşiktaş'la ilgili ortalığı karıştıracak bir iddia gündeme getirildi. Milliyet gazetesi muhabiri Nevzat Dindar, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın yakın bir dönemde buluştuklarını ifade etti.
Katıldığı canlı yayında aldığı istihbaratı paylaşan Dindar'ın açıklamaları şöyle;
"SEZON SONUNDA DEĞİŞİM OLACAK"
"Fikret Orman ile Abdullah Avcı herkesin görebileceği yerde yemek yediler. Böyle bir istihbaratım var. Yemeğin yakın bir zamanda yenildiğini biliyorum. Bu dosthane bir yemek de olabilir. Bu durumun Şenol Güneş'in kulağına gittiğini de duyduk. Aldığım bilgi Beşiktaş'ta sezon sonunda bir değişim olacaktır. Başka bir problem olacağı da söyleniyor."
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At yalanı seveyim inanı. Şenolun değişmesinde Bjk için fayda olabileceğini savunanlardanım ama defalarca söyledim yine söyliyeceğim: Derbi öncesi böyle haberler yapmak, asparagas işlerle uğraşmak algı operasyonudur. Camiayı umutsuzluğa itme çabalarıdır. , belaltı vurmadır. Çekin pis ellerinizi artık sporun üstünden.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Kanım Siyah Beyaz. Şenol hocamıza kalkan elleri kırarız. 1 değil 100 defa da yenilse Beşiktaş lı duruşu adamın kanında var beyefendiliği yeter. Boşa nabız yoklamayın taraftar bu konuya hiç hoş bakmaz.Cevap Yaz 6 3 Yayından Kaldır
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Şenol.güneş üst üste şampiyon yaptı beşiktaşı bir maç da yenildi hemen harcayın hocayı tabi yerli teknik direktör olunca böyle Yabancı teknik direktör tazminatını beşiktaştan hepsini alır soyar giderCevap Yaz 6 4 Yayından Kaldır
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Şenol Güneş gitsin 40 yıldır Beşiktaş liyim aynı gün fenerli olmazsan şerefsizimCevap Yaz 3 6 Yayından Kaldır
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ALDIĞIN İSTİHBARAT KAYNAĞI İLE AÇIKLA MEKANI SAATİNİ SÖYLE NEDEN ALDIĞIM İSTİHBARAT DEYİP GEÇİŞTİRİYORSUNUZCevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır